Jueves 20 de octubre de 2022

Arturo Márquez ha dicho que el empleo de un determinado género popular o tradicional en su música responde a las circunstancias del momento, desde un punto de vista personal y social.

Márquez será la figura central de la décima edición del Festival Artístico de Otoño, que se celebrará desde hoy hasta el 8 de diciembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, así como en diversas sedes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

¿Por qué abarca muchos géneros populares y pasa de uno a otro?, preguntaron al maestro, quien respondió: “Soy amante de la música tradicional y de la de concierto, de los grandes compositores, sean tradicionales, de música popular, bolero, son, danzón o sinfonía. En ese sentido, puedo abarcar emocionalmente muchos géneros. Depende de lo que quiero decir, del impacto que puedo tener del mundo en cierto momento.

El danzón fue un momento específico. El año pasado la pandemia me llevó a hacer otras cosas; algunos de los movimientos, por supuesto, con música tradicional, y otros, no tanto. Creo según lo que vivo. Los géneros se me van presentando emocionalmente.

Su Danzón número dos, agregó, se toca en todas partes. Cuando me preguntan por qué, siento que es una obra muy especial, hecha en un momento muy especial, tanto de la historia de México como de lo que yo estaba haciendo. Un momento de esperanza (1994, año del levantamiento zapatista en Chiapas). Cada obra habla biográficamente del autor , explicó.

Por lo tanto, cada pieza “es distinta y tiene su historia. Hace dos años hice un fandango para violín y orquesta; hace tres o cuatro, un concierto de otoño, porque ya me estaba sintiendo viejo. O sea, son creaciones que hablan de uno. Las obras que hice en la pandemia hablan de mi estado de ánimo. Hice la Sinfonía imposible, que es otra historia”.