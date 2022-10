Néstor Jiménez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de octubre de 2022, p. 12

A casi una semana del anuncio de la medida migratoria de Estados Unidos, que incluye expulsiones de venezolanos a México, prevalece la confusión entre los migrantes de ese país.

En la Ciudad de México, el sur y el norte de la República, los albergues reportan saturación por la llegada masiva de sudamericanos. En la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la capital del país, hubo filas de quienes buscan acelerar trámites, en medio de la incertidumbre sobre las condiciones que establecieron las autoridades estadunidenses para aceptar a personas procedentes de Venezuela.

Numerosos venezolanos llegaron a la capital en la madrugada del martes, procedentes de Tapachula y de Oaxaca. Entre ellos Jesús Ferrer, quien viaja con su esposa e hija y se vio obligado a modificar sus planes. Aunque busca llegar a Estados Unidos, tras la decisión de Washington reconoce que por el momento no hay esperanza de cruzar, así que ahora permanecerá en México una temporada, hasta que le alcance su presupuesto.

Para él y su familia no es opción regresar a Maracaibo, Venezuela, por los altos precios de los productos y la falta de empleo. Tampoco, dice, me arriesgaré a ir a la frontera y que me deporten de Estados Unidos . De igual forma, descarta buscar un pollero por el peligro para su hija y porque, además, cobran 10 mil dólares y ya no traemos nada .

A unos pasos, Angelo, Harrison Rivas y Luis Ortiz buscaban por la tarde un albergue para dormir. No alcanzaron a ser atendidos en la Comar y les recomendaron regresar este miércoles a las 5 de la mañana.

A Luis y Angelo, visiblemente agotados, les cambió el rostro al momento que Harrison llegó con una dotación de tortas. Es lo primero que comemos en el día , relató, al mismo tiempo de que los tres se apresuraban a comer.

El alimento lo llevaron Noriana y Marianis, dos venezolanas que junto con su familia llegaron a México desde hace más de ocho años. Frente al grupo de migrantes concluyeron que nunca habían visto a tantos compatriotas suyos llegar en tan malas condiciones y todos casi sin dinero.