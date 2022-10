Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de octubre de 2022, p. 6

Guadalajara, Jal., El gobernador Enrique Alfaro calificó como verdaderamente lamentable que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le hiciera una llamada telefónica a España cuando realizaba una gira a finales de septiembre pasado, para pedirle que convenciera a los senadores de MC de que votaran en favor de la reforma que autorizó al Ejército permanecer en labores de seguridad pública hasta 2028.

Cuando usted me llamó a España lo hizo a través del teléfono del embajador de México (Quirino Ordaz), con quien, en efecto, estaba cenando. Me pidió que convenciera a senadores que votaran a favor de su reforma. Lo que yo no entiendo es por qué un gobernador debería interferir en la dinámica de un poder como es el Legislativo, y muy en especial del Senado , dijo Alfaro en un video que publicó ayer en redes sociales.

El titular de Gobernación dijo que Alfaro le negó su apoyo para convencer a los senadores emecistas de votar por la reforma, y puso como pretexto que no podía porque degustaba un vino con el embajador Ordaz. “Me comuniqué con él varias veces pidiéndole que hablara con los senadores de su partido y que nos ayudara. ¿Y saben qué me dijo? ‘Ay’, dice, ‘no puedo hablar porque estoy acá tomándome una botella de vino con mi amigo Quirino’”, reprochó Adán López.