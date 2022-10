Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de octubre de 2022, p. 5

Tuxtla Gutiérrez, Chis., El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó este martes que aunque algunos gobernadores lo acusen de que los estoy atacando , no va a esconder que en Guanajuato campea la delincuencia; en Nuevo León hoy no hay policía; Chihuahua es presa del crimen organizado y ya no hablemos de Jalisco; y para que no nos digan, pues también hablemos de que tenemos problemas en Zacatecas y Michoacán .

Durante una reunión con empresarios, autoridades religiosas, diputados y alcaldes en el palacio de gobierno, aseguró que por primera vez en los últimos tres años existe una baja en la incidencia delictiva. Todavía hay estados donde estamos dando la batalla contra la delincuencia organizada , apuntó.

Por eso, destacó como relevante que logremos dar a la Guardia Nacional la seguridad en cuanto a temporalidad, que pueda seguir ayudando en tareas de seguridad .

Antes del encuentro, el funcionario asistió al Congreso de Chiapas a explicar a los legisladores los alcances de la reforma que permitirá a las fuerzas armadas realizar tareas de seguridad hasta 2028 y pedirles que la aprueben.

Ahí afirmó que el Ejército “ya actúa de otra manera, profesional; quedaron atrás las oscuras noches del 68, del 70; los episodios que aquí en Chiapas se vivieron en alguna época –y yo sí digo Chiapas, no Chapas. Y ahora con el añadido del respeto a nuestras tradiciones indígenas”.