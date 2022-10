Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de octubre de 2022, p. 5

Ante el manejo de la información en algunos medios de comunicación del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la cancelación de la reunión entre su titular, Luis Cresencio Sandoval, y diputados federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que dichas críticas se tratan de politiquería .

No le den importancia a eso; no es nota, no, no. Nota es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo, lo demás son nuestros adversarios conservadores , subrayó.

En respuesta a las preguntas sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina, y después de llamar a sus opositores a no enojarse, recomendó a los medios que ya le cambien; no les funciona lo que hacen, sigue sin afectarnos. No es que no me preocupe, es que no nos afecta .