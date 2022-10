Claudia Ruiz Massieu, ex presidenta del tricolor y actual senadora, destacó: entendemos que los problemas que hoy vive el PRI no son exclusividad de la dirigencia nacional, es una corresponsabilidad de todos nosotros .

Ante esa situación, la respuesta ahora se amplía a todo los sectores de la sociedad y la política: el rescate de nuestro país no pasa sólo por la buena voluntad de un partido político , dijo el líder partidista.

Al abrir el diálogo, el presidente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que en el centro de la debacle, de la desastrosa administración federal, se encuentra la ciudadanía como principal víctima, y no tengo la menor duda, México es víctima de su propio gobierno .

Emotiva, expuso: estoy lista. La vida, mi familia, me han puesto, estoy preparada. Les hablo como una mujer que tiene una historia de vida hecha y derecha, soy una página abierta. ¡Soy Claudia Ruiz Massieu! No tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista .

En su turno, Enrique de la Madrid Cordero, ex titular de Turismo, planteó su interés en la candidatura presidencial: estoy listo para eso. México puede ser un gran país, eso puede ser, pero sobre todo para nuestros hijos; eso es lo que está en juego .

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, llamó a construir la coalición sobre la base de que la unidad no significa unanimidad, y de que enfrente a Morena, el partido político en el gobierno .

Miguel Ángel Riquelme arrancó ovaciones, porras y aplausos que fueron aplacados por él mismo: “tranquilos, no vengo a una pasarela, vengo a demostrar que el PRI da buenos resultados en sus gobiernos”.