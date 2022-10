Haití necesita gobierno provisional, no presencia militar, opina

os problemas principales del pueblo de Haití no son diferentes a los otros países que pasan, en menor grado, situaciones de tipo económico, político y social, rezagos sociales de tiempo atrás que tienen que ver con el capitalismo y sus problemas intratables.

Sin embargo, las soluciones tienen que venir de dentro más que de fuera. Naciones Unidas pretende acentuar la presencia de una misión internacional que cumpliría la función de dar seguridad y repartir víveres; tiempo atrás se hizo algo parecido, la presencia militar internacional al parecer no ayuda mucho y ofende la soberanía, detiene la explosión violenta por un breve tiempo y casi todo vuelve a quedar en el aire.

El pueblo haitiano ha tenido que sufrir y lidiar con la antidemocracia y con una pequeña oligarquía pudiente que no ayuda a la estabilización y modernización del país; el desempleo, la educación, la salubridad y la vivienda, entre otros, están muy disminuidos o casi instituidos. Ojalá la resolución que se pretende exponer a través de México y Estados Unidos en la ONU contemple un programa que a corto o mediano plazos permita la formación de un gobierno provisional que organice, por medio de consultas democráticas y elecciones libres, cuál es el país que ellas y ellos mismos necesitan de acuerdo con la idiosincrasia haitiana.

Luis Langarica A.

Exige que le respeten nombramiento que ganó como docente

Soy docente de nivel secundaria en la Ciudad de México. Ingresé al servicio educativo hace siete años. Concursé y gané la plaza inicial en la especialidad de informática, en la Secundaria Diurna 309, turno vespertino, en Tláhuac, donde resido. Mi grado académico es ingeniería en sistemas computacionales, con especialidad en seguridad informática y maestría en dirección y gestión educativa.

Por motivos de salud solicité un cambio de plantel y fui asignado a la Escuela Secundaria Técnica 108, turno matutino, pero en la especialidad de matemáticas porque cubro el perfil para dicha asignatura. La autoridad educativa decidió que estaría en secundarias técnicas, y ya no en diurnas.

Participé en el proceso de promoción para horas adicionales, en el ciclo escolar 2020-2021, superando los filtros y criterios de convocatoria, todo avalado por la autoridad. Mis aspiraciones por acceder a un mejor salario me motivaron y logré el puntaje necesario para el incremento.

Se me otorgó un nombramiento, a partir del 16 de septiembre anterior en la Secundaria Diurna 166 turno vespertino, en matemáticas. Muy feliz acudí a iniciar labores académicas a un plantel donde no había lugar para mí. La directora me remitió para una reasignación. El responsable del Departamento de Promoción, Abraham Castro Escobar, de manera déspota, autoritaria y con abuso de poder, me despojó de mis horas ganadas legítimamente y me canceló el nuevo nombramiento.