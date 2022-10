Jesús N, ex alcalde de Culiacán, Sinaloa, y otros seis ex funcionarios municipales fueron vinculados a proceso por desempeño irregular de la función pública, en el cual habrían incurrido al arrendar irregularmente 40 camiones recolectores de basura, en lo que se erogaron 117 millones de pesos.

Junto con Jesús N serán procesados su secretario particular, Othón N, la ex tesorera municipal Issel Guillermina N, el ex oficial mayor Alejandro N, el ex director de egresos y presupuesto Raúl N, así como las ex regidoras María Antonia N y Angelina N, quienes fungieron como presidenta y secretaria de la comisión de Hacienda del ayuntamiento de Culiacán, respectivamente.

Mientras tanto, Dulce Marlene Reynoso, consejera jurídica del gobierno de Morelos, dio a conocer que se vinculó a proceso al ex subsecretario estatal de Evaluación y Seguimiento de Obra Sergio Arturo N, al ex director general de licitaciones José Gonzalo N y a la ex directora general de Obras Públicas Lucero N.