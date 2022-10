En ese entonces había una práctica que pudo haber sido culpa de nosotros como intermediarios porque la debimos de haber restringido , reconoció el ex presidente de la BMV.

Las personas comenzaron a comprar valores a futuro; se ganaba tanto dinero, pues las acciones subían 10 por ciento cada 15 días, pero como los inversionistas querían más dejaban en garantía esta ganancia para comprar otro paquete y pagarlo en 90 días, cuando se dio el desplome bursátil ya no se cubrían las garantías, y tenían que pagar lo que debían, pero no tenían con qué. Y para liquidar tenían que vender acciones y nadie las compraba.

El presidente Miguel de la Madrid describió la quiebra bursátil como: Un problema de avaricia colectiva .

No me limites, es mi dinero, yo quiero comprar

Además de ser presidente de la bolsa, Somoza Alonso era director general de Inverlat. “Me sentaba con mis colaboradores y les decía que le pararan. No podemos seguir vendiendo todo lo que quiere la gente, detengan a la clientela. Me tocó atender personas muy ricas, con grandes fortunas que me decían: no me limites, es mi dinero, yo quiero comprar. Ya te hice caso el mes pasado y deje de ganar 15 por ciento , relató.

Y luego vinieron los llantos porque después de haber subido un 700 por ciento, de octubre a diciembre, la bolsa perdió tres cuartas partes de su valor.

“El que perdió hasta la camisa fue el que entró apalancado para entrar a la bolsa; el que metió dinero y se esperó, en dos años se hinchó de dinero porque las bolsas siembre rebotan y siempre se recuperan.