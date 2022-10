Fabiola Palapa Quijas

Enviada

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de octubre de 2022, p. 6

Guanajuato, Gto., La compañía francesa Vivons llegó a la 50 edición del Festival Internacional Cervantino, con su propuesta coreográfica Never Twenty One, en la que no sólo denunció la violencia que se vive en el mundo, sino también la que azota Irapuato.

Con sus cuerpos pintados con la frase Irapuato 12 muertos , los bailarines de la agrupación francesa condenaron la masacre del sábado pasado en un bar de Irapuato, en la que murieron 12 personas.

En el Teatro Cervantes, Aston Bonaparte, Salomon Mpondo-Dicka y Smaïl Kanouté, a través del lenguaje corporal, hablaron de la vida y la muerte de los jóvenes que jamás cumplirán 21 años por ser víctimas de la violencia con arma de fuego en los barrios de Nueva York, Río de Janeiro y Johannesburgo.

Con esta obra, el coreógrafo, bailarín y artista plástico Smaïl Kanouté, quien también es director de la compañía, rinde homenaje a los jóvenes de las comunidades de raza negra.

“En la obra usamos testimonios de personas que han sufrido violencia y están vertidos en el escenario con la danza y en nuestro cuerpo pintado.

El espectáculo está dividido en tres partes: en la primera se habla de la violencia en el Bronx, en el barrio de Nueva York; la segunda en Sudáfrica, y la tercera en Río de Janeiro , explicó Smaïl Kanouté en entrevista con La Jornada, antes de su presentación en el Cervantino.

Las luces en la penumbra, con un efecto estroboscópico, forman un elemento importante en la obra, con movimientos rápidos y en ocasiones sutiles generan la atmósfera de todo lo que sienten los bailarines.

A partir de testimonios de las familias de víctimas de la violencia de armas, los bailarines sirven de puente entre las voces de los familiares y el público. Por medio del movimiento exteriorizan la angustia y el sufrimiento que se escucha en el audio de los testimonios.