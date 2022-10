Hoy tienen muy poco presupuesto y no porque tengan menos población quiere decir que no tengan que pavimentar todas sus calles, como hacen Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde tienen más recursos , refirió.

Dijo que con este mecanismo se logró que algunas alcaldías, como Tlalpan, que habían sido castigadas, pudieran obtener más recursos, pues al ser la demarcación con más superficie hubo una cierta compensación, pero otras como Azcapotzalco y Tláhuac no han logrado recibir recursos suficientes.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que en la anterior administración, además de los moches que recibían algunos diputados, el presupuesto se manejó políticamente y se castigó a algunas alcaldías gobernadas por Morena, y aunque desde el inicio de su gestión se aplicó una nueva fórmula, no se ha logrado abatir ese rezago.

Por ello, apuntó, pidió a la Secretaría de Administración y Finanzas que genere una condición en la que haya una compensación por ese déficit histórico que han tenido algunas alcaldías, porque Tláhuac realmente requiere más presupuesto, porque parte del problema, digamos, de los baches o de la falta de luminarias que tiene no es porque la alcaldesa no quiera trabajar, sino sencillamente porque no le alcanzan los recursos .

Lo mismo ocurre con Azcapotzalco, que aunque no es gobernada por Morena, de todas maneras a mí me parece que se quedó muy castigada en el presupuesto. Me lo planteó la alcaldesa y cuando lo revisamos, en efecto, hay un castigo original que trae la alcaldía por la condición en que se hicieron los presupuestos .

Señaló que aún se tendrá que revisar qué alcaldías requieren de esta compensación, pero, en principio, consideró que serían las que históricamente estuvieron castigadas por tener menos población.

Acerca de este nuevo esquema, que significará una disminución de recursos para otras alcaldías, la mandataria comentó que eso dependerá de los ingresos que se estimen para 2023.