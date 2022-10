E

n artículos pasados hemos intentado discutir contra la extendida idea de la fatalidad histórica, que se desprende de las visiones progresivas y eurocéntricas de la historia. Parece que en vano: es tan poderosa, no es tan consustancial la idea de la historia creada para la enseñanza de los niños y la construcción de identidades en los estados y naciones de Occidente, que cualquier alternativa nos suena extravagante y absurda. Como explicó Justo Sierra, la enseñanza de la historia debería hacer patria y formar ciudadanos . Con ello, el Estado adoptó las líneas narrativas de aquellos historiadores que construyeron narrativas épicas que explicaran la fundación y desarrollo (lineal… o espiral) del Estado o la nación, que moldeara la conciencia de los ciudadanos y regulara su actuación social. Apuntemos de buena vez que las historias desmitificadoras o contraoficiales nunca abandonaron las visiones progresivas ni eurocéntricas y que sus narraciones solían, suelen ser mucho peores.

Es muy difícil, pues, tratar de quitarnos la idea de que Mesoamérica estaba en el neolítico y, por tanto, fatalmente tenía que ser conquistada por los europeos en tránsito del feudalismo al capitalismo. Dejemos, pues, esa fatalidad fatal y pensemos en otra que en el momento en que la presenté en sociedad no hizo tanto ruido.