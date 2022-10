Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 18 de octubre de 2022, p. 7

Ante la oposición y condicionamiento de líderes de cinco ejidos del sur de Quintana Roo, que exigen un añejo pago de indemnización que data de hace 50 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la posibilidad de no construir el último tramo del Tren Maya Xpujil-Chetumal. Cuestionó la actitud de estos dirigentes, reminiscencia de la vieja corrupción, y ofreció pagos con avalúo a ejidatarios y un excedente en obras a la comunidad si se confirma el adeudo.

Si no se acepta, nos vamos por el derecho de vía (de la carretera), ahí hay 40 metros, y de Chetumal a Escárcega es una sola vía. De Chetumal a Cancún y de Cancún a Mérida son dos vías, se requiere más terreno, pero acá es una sola vía y podemos acomodar el tren en los 40 metros, la carretera y el tren. Si aun así hay bloqueos y no nos dejan, se queda el tren hasta Xpujil y no hay tren de Xpujil a Chetumal, nada más que se va a saber quiénes fueron los responsables de detener esta obra, así de claro .