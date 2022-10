Añadió que todos estamos en la mesa de seguridad; no se puede resolver el tema entre Estados Unidos y México si no están todos , aunque precisó que el respeto a la soberanía de Mexico es fundamental.

Explicó que la embajada mantiene relaciones con los tres niveles de gobierno en México. Hay programas desde hace mucho tiempo, todo está bien, no hay ningún problema . Trabajamos con los estados, lo hacemos a la luz, no tenemos secretos .

Tras la polémica desatada por una reunión que sostuvo con el gobierno de Zacatecas, en ausencia de funcionarios federales, Salazar señaló que seguirá trabajando con el gobierno federal y los estados y no de manera independiente con las entidades.

Dijo que trabajamos bien con Tatiana Clouthier mientras estuvo al frente de la Secretaría de Economía y que los cambios de personas no desvían del marco de la unión económica. Seguirá el trabajo con todo el gobierno de México .

Luego de que la semana pasada se llevó a cabo en Washington la segunda sesión del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos, el diplomático reconoció que es un trabajo difícil, complejo, que tenemos mucho más trabajo que hacer .

Sobre los migrantes de Venezuela que se encuentran en la frontera de México y Estados Unidos, precisó que no pueden entrar, se van a regresar , ya que hay una manera reglamentaria de llegar y si no entran a esa pista, no se les permitirá el ingreso.

Apuntó que más de 6 millones han tenido que salir del país sudamericano, por la pobreza, la realidad de que tienen un gobierno que no trabaja, no funciona, no tiene seguridad para el pueblo ni empleo .

Agregó que Estados Unidos reconoce que la mano de obra es importante para todos y por ello expedirá 65 mil visas adicionales para trabajadores migrantes.

El gran mensaje que se quiere dar es que los migrantes no deberían llegar a esos corredores que son organizados por los delincuentes , expresó Salazar.