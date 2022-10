La campaña de video ¿Quién te va a mantener en el futuro? , lanzada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) busca interesar a los jóvenes en el mínimo capitalito que han guardado para una etapa posterior de su vida, pero falla en informarles sobre una realidad: de los 71.8 millones de asegurados, alrededor de 18 millones no lo saben. Un caso frecuente sucede en la industria de la construcción: el ingeniero da de alta en el IMSS a los trabajadores, firman los papeles, pero no les indican que tienen un ahorro. ¿Y su dinero a dónde va a parar? Está depositado en el Banco de México y el resto se encuentra asignado entre las 10 Afore. En el gobierno de Vicente Fox ocurrió que le dieron un tijeretazo cuantioso a las cuentas abandonadas . Es algo positivo que el tema se esté discutiendo a nivel de la opinión pública, al igual que el otro: el de las cuentas de banco abandonadas , que ahora se analiza en el Senado de la República.

uando termine el gobierno del presidente López Obrador –ayer faltaba un año 11 meses 14 días, según el bot que lleva el calendario en Twitter–, los adultos mayores estarán recibiendo una pensión bimestral de 6 mil 15.62 pesos; es decir, 3 mil 7.81 pesos al mes. En la mañanera, AMLO confirmó una de sus promesas: a partir de enero, aumentará 25 por ciento este subsidio. Ahora es de 3 mil 850 pesos bimestrales y subirá a 4 mil 812.50. Y en enero de 2024, otro 25 por ciento, con lo que cerrará en las cifras que cito arriba: 6 mil 15.62 pesos bimestrales; es decir, 3 mil 7.81 mensuales. En una familia suele haber dos o más pensionados, por lo que el ingreso es muy significativo. ¿Por qué tan generoso, Andrés Manuel? Lo ha dicho mil veces: llegó a la Presidencia gracias al voto del pueblo, no haciendo antesalas en las oficinas de los machuchones.

Respuesta de la 4T

Nacionalizado el litio y creada la empresa estatal LitioMX, volverá a México John Kerry, el embajador especial del presidente Joe Biden para asuntos del cambio climático. Estará en Puerto Peñasco y Hermosillo y conocerá el Plan Sonora. Se trata de un esquema de inversiones que comprende la explotación del mineral, la fabricación de baterías y la producción de automóviles eléctricos. Abarca obras de infraestructura, la rehabilitación del puerto y una línea de tren. Por otro lado, en Puerto Peñasco está en marcha otro proyecto de energía solar de gran calado. Es parte de la respuesta del gobierno de la 4T al señalamiento de que no simpatiza con las energías renovables. En otro escenario, el embajador estadunidense en México, Ken Salazar, declaró que su gobierno no ha desistido del panel iniciado –junto con Canadá– por la queja de algunas empresas de energía que no están de acuerdo con la política de López Obrador en la materia. Quieren seguir manoteando a su antojo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reportó que de las monedas de todo el mundo que se comercian en el libre mercado sólo dos se han apreciado con relación al dólar: el real brasileño y el peso mexicano. Todas las demás divisas se han devaluado. Lloren y den maromas…

