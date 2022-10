▲ La escuela secundaria Juana de Asbaje, ubicada en el municipio de Bochil, Chiapas, cumplió ayer 10 días sin clases, luego de que 110 alumnos se intoxicaron con una sustancia que no ha sido identificada. Foto Elio Henríquez

Martes 18 de octubre de 2022, p. 29

Bochil, Chis., A 10 días de que 110 estudiantes de la secundaria Juana de Asbaje resultaran intoxicados por ingerir sustancias cuyo origen no ha sido aclarado, la incertidumbre y la zozobra prevalecen en este poblado.

Padres afirman que mientras no se den a conocer los resultados de las pruebas que la Fiscalía General del Estado (FGE) envió a la Fiscalía General de la República (FGR) y no se detenga a los responsables, no mandarán a sus hijos a clases. Además, exigen que se cambie a sus vástagos al turno matutino de la secundaria.

Pocas personas aceptan hablar sobre el tema. La pregunta que todos se hacen es con qué se intoxicaron los jóvenes (72, según autoridades estatales de Salud), la mayoría mujeres, pero nadie encuentra una respuesta lógica. Lo grave es que no se sabe cómo se envenenaron , dijo una madre de familia que pidió anonimato.

No se sabe quién es el responsable. Si fue droga o qué. Si fue con droga, no intervino sólo una persona, sino un grupo; casi todos se intoxicaron con el agua que tomaron de los botes que llevaron de sus casas, aunque algunos dicen que comieron dulces que compraron en la escuela , agregó.

Desde antes se sabía que vendían droga en la secundaria. Una de mis hijas estudió hace 10 años y el entonces director expulsó a dos o tres alumnos porque vendían o consumían drogas , agregó.

El primer caso de intoxicación masiva en Chiapas ocurrió el 23 de septiembre en la escuela secundaria federal número 1, con sede en Tapachula, donde 21 alumnos resultaron perjudicados.

El secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, afirmó la semana pasada que los adolescentes habrían ingerido alimentos diversos (paletas, tortas, empanadas) aparentemente contaminados por una sustancia desconocida . En ese mismo plantel hubo un incidente similar el 11 de octubre anterior, cuando se intoxicaron 18 muchachos.

El segundo caso en orden cronológico sucedió el 6 de octubre en la escuela telesecundaria número 388 Ricardo Flores Magón, de Tapachula. Ahí, cinco estudiantes se intoxicaron por probable ingesta de agua contaminada con sustancia desconocida , de acuerdo con Cruz Castellanos.

Pero el hecho que más llamó la atención de la opinión pública y de las autoridades (el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema su conferencia mañanera del viernes pasado) fue el sucedido el 7 de octubre en la escuela Juana de Asbaje, en Bochil, que afectó a 110 de los 452 alumnos.

El incidente ocurrió cuando los jóvenes tomaron agua durante el recreo. Hay muchas versiones, pero mi sobrino dice que vio que sus compañeros estaban cayendo convulsionados. Sólo ocho de 40 no se intoxicaron en el grupo D , comentó una segunda mujer que accedió a una entrevista, quien remarcó: Se desconoce qué cosa es. No se sabe si es droga .