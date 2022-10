Braulio Carbajal

La Cámara Minera de México (Camimex) hizo un llamado a regularizar y supervisar la desafortunada situación que se vive en Coahuila, donde proliferan las minas de carbón sin ningún tipo de seguridad, dando como resultado trágicos accidentes, como el ocurrido hace unos meses en el yacimiento El Pinabete.

Esa mina no estaba afiliada a la Camimex y ni siquiera me atrevería a llamarla así, lo que es verdad es que en Coahuila hay una desafortunada situación con pozos sin concesiones , y aunque la tengan no significa que sean legales, pues no siguen ningún tipo de seguridad , resaltó Karen Flores Arredondo, directora general del organismo.

Lo anterior, haciendo referencia a lo sucedido el pasado 3 de agosto, cuando 10 mineros quedaron atrapados en un derrumbe subterráneo de la mina El Pinabete, ubicada en Sabinas, Coahuila.

Flores Arredondo subrayó la importancia de que las empresas mineras utilicen los más altos niveles de seguridad.

Al presentar de forma virtual la guía Buenas prácticas en seguridad y salud de la Camimex, la representante del gremio instó a las empresas mineras a tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier accidente y alcanzar el objetivo del gremio, que es operar con cero percances, esto pese a que toda actividad industrial represente riesgos.