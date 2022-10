Hace medio siglo, el pueblo de Kaxuyana tuvo que abandonar sus tierras y pasaron muchos años para poder regresar. Ahora luchan por conseguir la demarcación de su territorio. Cuando el proceso estaba en marcha, el actual presidente, Jair Bolsonaro, paralizó las entregas de territorios indígenas. Por eso considera que la relección de éste ultraconservador sería fatal. Igual piensa Davi Kopenawa, chamán y portavoz del pueblo Yanomami, multirreconocido por la defensa de la Amazonia y los pueblos originarios que la habitan. Cuando lo conocí hace 40 años me dijo: “lo único que buscamos es que se respeten nuestros derechos territoriales y nos dejen tranquilos… el blanco, que no conoce nada del bosque, piensa que nosotros no sabemos hablar ni conocemos el futuro. Y está equivocado… quiere imponernos su forma de vida, pero la del blanco es de exterminio”. No exageraba Kopenawa.

En efecto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lleva años denunciando la sistemática violación a los derechos humanos y el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Este siglo más de 50 líderes asesinados en ese país. Otro dato: los últimos seis años, 65 en la Amazonia de Brasil, Ecuador y Perú.

En su campaña electoral Lula da Silva ha prometido prohibir la minería y la construcción de hidroeléctricas en tierras indígenas, reducir al máximo la deforestación en la Amazonia y demarcar definitivamente los territorios de los pueblos originales, a fin de terminar con el despojo de que son víctimas. Pero esas promesas no bastan. Hace falta la acción coordinada de los países que conforman la Gran Amazonia y de la comunidad internacional de naciones en pro de conservarla junto con los pueblos originarios.