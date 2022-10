Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de octubre de 2022, p. 7

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) iniciará hoy el foro Diálogos por México, que se traducirá en una pasarela de aspirantes del tricolor a la Presidencia de la República, que incluye al menos a tres gobernadores, así como a senadores y ex funcionarios federales.

Conforme al formato y a los acuerdos previos, la tarde de hoy asistirán a la sede del Comité Ejecutivo Nacional la senadora Beatriz Paredes Rangel, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, el ex secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto Ildefonso Guajardo y el ex secretario de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Zedillo José Ángel Gurría.

En la sesión de mañana martes están confirmados los gobernadores de Durango y Coahuila, Esteban Villegas y Miguel Riquelme, respectivamente; y el ex secretario de Turismo en el sexenio de Peña e hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid Cordero. Hasta ayer no se había confirmado la participación del gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo.

El diálogo se llevará a cabo en el auditorio principal de la sede priísta, el Plutarco Elías Calles, y la convocatoria prevé que los participantes hablen ante la militancia, los sectores y la cúpula del tricolor sobre temas de seguridad, salud y economía.