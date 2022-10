A

mérica no sólo exhibió y ridiculizó al Puebla, al que venció 11-2, sino a toda la Liga Mx. Desnudó lo grotesco y mediocre de la competencia, en la que hay 18 inscritos, 12 boletos a la repesca, pero se cuenta con los dedos de una mano a los candidatos al título. Una vez más quedó de manifiesto el grave daño que causó haber quitado el ascenso y descenso, propiciando que hasta los clubes pudientes se echaran a la hamaca.

Equipos con posibilidades económicas como Xolos y Santos perdieron seriedad. Otros que se distinguían no tanto por sus finanzas, sino por garra, pundonor, enjundia y trabajo con fuerzas básicas –como los casos de Chivas y Pumas– no han hecho más que arrastrar el prestigio… Si ganan o pierden, si invierten o no, nada ocurre, no hay castigo deportivo para nadie. No hay descenso.

Los equipos dejaron de contratar estrategas de renombre, pues con una buena dosis de suerte les pasa lo que al América, que echó al oneroso Santiago Solari y puso de interino a Fernando Ortiz. Grupo Orlegi trajo de la exótica liga de Malasia a Benjamín Mora, quien incluso pagaría por una oportunidad. Ricardo Cadena, pese a ser un timonel barato, no se salvó de la guillotina y fue destituido.

Liga mediocre hasta el límite. Ahora resulta que Ricardo Peláez –quien en tres años como directivo gastó una millonada y no pudo cumplir la promesa de hacer resurgir a Chivas– se negó a irse con la etiqueta de perdedor, se despidió con un discurso fuera de contexto y mencionó entre sus logros haber llegado a la repesca. ¿Desde cuándo es un orgullo para la afición rojiblanca que su equipo se ubique entre los sitios ocho y 12?

Luego del repechaje, que equivale a que las televisoras pasen la charola con los patrocinadores, quedaron –como debió ser desde el inicio de la liguilla– los ocho primeros de la tabla general, pero incluso ahí resultó desproporcionada la lucha; se evidenció en el choque entre el primero y el último: América hizo papilla al Puebla, que fue el rey del empate y se dio el lujo de eliminar, a su vez, a las Chivas.