E

n entregas anteriores tuve ya la oportunidad de introducir ante ustedes a un distinguido personaje, muy conocido y reconocido en los más altos círculos sociales de la gran ciudad en la que vivía. Este privilegiado estatus se explicaba, sin duda, por otras virtudes esenciales que lo identificaban como un auténtico WASP, o sea, blanco, anglosajón y protestante. Evidentemente se olvidaban de otras siglas: RDM (por su versión en español: rico di’a madre). Pues para que tengan una imagen más completa de nuestro personaje, agreguemos que era elegante, fino de trato y maneras, alambicado y faceto. Siempre se expresaba bien de todos y de todo (lo cual obviamente ya lo hacía poco confiable). (Aprovechando el punto, la columneta se disculpa pues, en la anterior entrega escribió, influenciado por la fama del actor Danny DeVito, incorrectamente el nombre del papá de la criatura, Guillermo de Vito).

Pues comenzaba a decir que, pese las singularidades que distinguían al doctor Merengue del resto de los mortales, había una característica que lo hacía semejante a la inmensa mayoría de los terrícolas: rara vez decía en voz alta lo que en su interior sentía o pensaba. (Inevitablemente recordé una cita de Ortega y Gasset: El orador moderno ni dice lo que piensa, ni piensa lo que dice y rara vez hace lo que dice o piensa: ) En el dibujo de la historieta que comentamos, aparecía el doctor interactuando con una o varias personas. El diálogo era breve: ¿Qué le pareció mi intervención en la conferencia, doctor? ¡Como siempre: lúcida, precisa y dicha con toda galanura! En un globito que salía de la cabeza del doctor se leía: Viejo torpe. Dijiste puros lugares comunes y farfullaste en todo momento . Otro ejemplo. Doctor, mire la foto de mi nieto recién nacido, ¿no es un querubín? Doctor: cuídelo, doña Eduwiges, si lo ve un caza bellezas de Hollywood se lo arrebata . Pero en el globito: a este horrible niño lo van a apedrear en la primaria .