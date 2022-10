Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de octubre de 2022, p. 22

Pese a que en los últimos años el número de migrantes mexicanos en Estados Unidos va en descenso, las remesas que recibe México han ido en aumento, lo que según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) significa que el récord en este rubro obedece a mejores salarios y mayores montos de envío a sus familias y no a un fuerte incremento de migrantes hacia EU como se ha especulado.

Datos recopilados por el Foro de Remesas América Latina y el Caribe, del Cemla, indican que de 2014 al cierre de 2021 (último dato disponible), el número de migrantes mexicanos en el país vecino ha bajado en poco más de un millón, al pasar de aproximadamente 11 millones 714 mil a 10 millones 607 mil, que equivale a una caída de 8.7 por ciento.

Jesús Cervantes González, coordinador del organismo, dijo que la menor fuerza laboral de migrantes mexicanos en Estados Unidos ha sido compensada con una mejoría significativa en la situación económica del grupo migratorio mexicano en ese país, sumado a que en la última década ha aumentado el porcentaje de connacionales con empleo.

Datos del Cemla revelan que de 2015 a 2021 el ingreso conjunto de los migrantes mexicanos que trabajan en EU pasó de 238 mil 769 millones de dólares anuales a 308 mil 373 millones de dólares, un incremento acumulado de casi 70 mil millones de dólares, o bien, de prácticamente 30 por ciento.