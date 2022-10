Mónica Mateos-Vega

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 17 de octubre de 2022, p. 7

Guanajuato, Gto., Café Tacvba es un clásico en el Festival Internacional Cervantino (FIC), y en estos festejos de oro del encuentro no podía faltar el grupo que en versiones anteriores ponía nerviosos a organizadores y autoridades de seguridad pública por las hordas de fanáticos que solían dar portazos para ingresar a la Alhóndiga de Granaditas.

Ni hablar, cafetos, los chicos banda crecieron y ya no organizan slams ni se bronquean por ser los primeros cerca del escenario. La multitud antaño conformada por una juventud desenfrenada, ahora es una apacible marea que en punto de las 20 horas aplaudió sin mayores desmanes los acordes de la primera canción de la noche: María.

Eso sí, el recinto resultó insuficiente para todos los que llegaron al concierto. La Alhóndiga tiene una capacidad para 2 mil 500 espectadores, entonces, unas 5 mil 500 se quedaron fuera, pues, según estimaciones conservadoras de la policía llegaron alrededor de 8 mil personas, a las que les colocaron una pantalla gigante rumbo a la calle Tamazuca, y todos contentos.

El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, enfundado en una acolchada bata con bordados florales, invitó a los presentes a olvidar preocupaciones con la música y comenzó a entonar Diente de León: quiero volar como la pluma que el ave soltó, quiero guardar silencio para escucharme bien / dejar de ser un sordomudo en mi propio ser .

Entre el público que estaba hasta adelante, donde, como es costumbre se ubican todos los invitados VIP de los organizadores, además de las personas que compraron boleto, comenzó a oler a ese pastito quemado que, efectivamente, hace volar.

Luego siguió una de las rolas ecologistas del cuarteto, Trópico de Cáncer, que dice así: Ay, mis compañeros, petroleros mexicanos / no crean que no extraño el olor a óleo puro. / Pero es que yo pienso que nosotros, los humanos / no necesitamos más hidrocarburos .