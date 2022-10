Fabiola Palapa Quijas

En el espectáculo Luz sonora: Celebrando a Mario Lavista no sólo se escuchan los cuartetos de cuerdas del compositor fallecido el 4 de noviembre del año pasado, sino también se sienten y se lloran, con las propuestas coreográficas ejecutadas por los 19 bailarines del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac).

Las emociones que causa la muerte de un ser querido se convierten en danza en este homenaje a Mario Lavista, que su hija Claudia organizó junto con los coreógrafos Víctor Manuel Ruiz, Raúl Tamez y Melva Olivas.

El homenaje coreográfico Luz sonora: Celebrando a Mario Lavista, que se presentó este fin de semana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, tendrá dos funciones más en la edición 50 del Festival Internacional Cervantino (FIC) los días 20 y 21 de octubre en el Teatro Juárez, en la ciudad de Guanajuato.

Mientras el cuarteto de cuerdas Luz Sonora (Francisco Ageo Méndez Peña, primer violín; Itzel Conde, segundo violín; Alexander Bruck, viola, y Jorge Andrés Ortiz, violonchelo) interpreta la música de Mario Lavista desde un enorme círculo iluminado, los bailarines muestran los ciclos de vida.

Conmueve ver los cuerpos resquebrajados y frágiles por el dolor. En una de las piezas vemos seres que se sienten incompletos y se aferran a otro cuerpo para sentirse plenos.

Cada obra representa una experiencia de duelo, una manera de ver el ciclo de la vida y la trascendencia del ser al morir. Aquí no hay historias, sólo sentimientos enmarcados por juegos de luces, elemento esencial de este espectáculo.

Las obras coreográficas que interpretan los bailarines del Ceprodac son Da Lontano, como una bruma sonora, de Raúl Tamez, con el Cuarteto no. 4. Sinfonías (1996); El último viaje, de Víctor Manuel Ruiz, con el Cuarteto no. 3 Música para mi vecino (1995), y Ecos, de Melva Olivas, a partir del Cuarteto no. 2 Reflejos de la noche (1984).

El homenaje al compositor y pianista finaliza con las obras Toque de silencio (a mi padre), de Claudia Lavista, con Cuarteto de cuerdas no. 8. Toque de silencio (2017) y Nocturno (1982) para flauta en sol, pieza interpretada por Alejandro Escuer.