ste lunes, la Fiscalía General del Estado de Morelos continuará con el proceso de exhumación de las personas enterradas de manera irregular en las fosas comunes estatales de Jojutla, interrumpido en 2017. Después de cinco años de lucha, los colectivos de familiares de personas desaparecidas finalmente han logrado que se reabran las fosas comunes que de manera ilegal han ocultado los cuerpos de personas que siguen sin ser identificadas. La lucha política de estas familias ha incluido campañas mediáticas en demanda de #Desenterrarlaverdad, documentales, conferencias de prensa, manifestaciones, así como la solicitud del Colectivo Regresando a Casa Morelos presentada en enero del año pasado ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, para que hiciera un llamamiento urgente al Estado mexicano a exhumar e identificar a quienes fueron enterrados en fosas irregulares de Morelos.

En otros artículos en este espacio (https://www.jornada.com.mx/2017/03/ 30/opinion/024a2pol y https://www.jornada.com.mx/2015/11/ 13/opinion/032a1pol) he narrado cómo estas fosas comunes bajo custodia del Estado han sido utilizadas como si fueran fosas clandestinas, sin seguir los protocolos forenses, enterrando cuerpos con huellas de tortura, con las manos atadas, con ropa y armas blancas, que son evidencia forense que no debía haberse enterrado con los cuerpos. He argumentado que la consigna ¡Fue el Estado! cobra relevancia en Morelos, pues la actuación estatal en las fosas de Tetelcingo y Joju­tla vuelve a las autoridades de justicia y forenses cómplices de la desaparición de personas.