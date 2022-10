Autoexploración después de los 70

Asumió que puede haber falta de información sobre estos casos debido a que para este grupo de edad ya no están indicadas las mastografías y se genera una falsa idea de que si ya no deben realizarse el estudio es porque ya no tendrán la enfermedad. Y no es así: deben continuar con las autoexploraciones.

La especialista aclaró que la mastografía busca prevenir la muerte y la forma de hacerlo es con un diagnóstico oportuno. Pero cuando se trata de una mujer de más de 70, es posible que viva con otros males como diabetes, hipertensión y afecciones cardiacas que aumentan su riesgo de fallecer.