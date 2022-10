Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 16 de octubre de 2022, p. 7

Desde hace más de tres meses, la familia de Daniela Cedillo Aguilar, egresada de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (Esiqie) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pide justicia para la joven, quien perdió la vida en un accidente laboral en la empresa Polímeros Nacionales (Polnac).

Sin embargo, éste no ha sido el único incidente de seguridad en la mencionada compañía, pues menos de tres meses después de ese hecho, una segunda ex alumna del IPN perdió dos dedos debido a la falta de protocolos de seguridad , según testimonios de empleados, situación que la compañía niega, al asegurar que cumplen con todos los requerimientos en la materia.

El pasado 12 de julio, Daniela murió asfixiada porque le cayó encima un bulto de materiales químicos de una tonelada de peso debido a un supuesto error en el estibado de los sacos, de acuerdo con Alejandro Cedillo González, padre de la joven.

Exigimos que acepten su responsabilidad y esclarezcan los hechos. La empresa desde un inicio se comprometió a presentar videos de la zona del accidente y hasta el momento se ha excusado y mostrado indiferente con el dolor de nuestra familia , enfatizó.

El padre de la ingeniera industrial asegura que Polnac es una irresponsable que no tiene protocolos adecuados para la seguridad de sus empleados. No se trata de cualquier cosa: fue la vida de mi hija, y de ningún modo me la pueden devolver .

El 24 de septiembre, Maribel Guadalupe Flores Tosca, también egresada de la Esiqie, sufrió un accidente en el que perdió los dedos medio e índice de la mano derecha, en hechos que ella atribuye a la falta de capacitación y de materiales de seguridad suficientes en Polnac.