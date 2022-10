Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de octubre de 2022, p. 20

Xalapa, Ver., Unos 80 productores de trucha en los municipios de Tlalnelhuayocan, Xico, Coatepec y Acajete sufren crisis de comercialización, pues tienen en estanques más de 70 toneladas del pescado, manifestó Gabriela Rodríguez, proveniente de la primera demarcación.

Explicó que enfrentan uno de los peores años, debido al incremento en el precio del alimento para criar los peces, la falta de apoyos gubernamentales, la disminución del consumo por la inflación y el cierre de algunas carreteras, que impide el acceso a la región.

Ante el problema, un grupo de trucheros se trasladaron de sus localidades a la capital del estado para improvisar una pescadería callejera y rematar su producción a los transeúntes. Alrededor de las 10:30 horas de la mañana del viernes, una camioneta de redilas se estacionó en la calle Prolongación Villahermosa, de Xalapa. Las personas que venían a bordo descendieron del vehículo, destrabaron la puerta trasera de la unidad, bajaron cubetas, hieleras, una mesa, utensilios diversos y comenzaron a ofrecer 500 kilos de trucha a bajo precio.

Algunas amas de casa, que se enteraron a través de redes sociales sobre lo que sucedía, pronto se organizaron en una fila para hacer sus pedidos y lograron adquirir el kilo en 140 pesos, 15 por ciento menos de lo que pagan en negocios formalmente establecidos.

Se encarece alimento para peces

Rodríguez detalló que en 2021 se podía obtener un bulto de alimento para los peces –de 25 kilos– a 380 pesos, y ahora no se consigue en menos de 520. Si consideramos que por cada kilo de trucha debemos invertir dos de alimento, pues sí nos han elevado los costos de producción casi al doble. Y con la crisis, tampoco podemos subir el precio a los consumidores, debemos absorber los gastos , indicó.