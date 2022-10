De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 16 de octubre de 2022, p. a12

México se quedó a un paso de subir al podio con Andrea Maya Becerra Arízaga y Miguel Becerra Rivas al perder las medallas de bronce en sus respecti-vas ramas, para terminar en cuarto lugar en la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2022.

Andrea sucumbió 142-144 frente a la colombiana Alejandra Usquiano en el duelo por el tercer puesto en arco compuesto en la arena instalada en la plaza central tlaxcalteca. Para la oriunda de Antioquia el resultado fue grandioso, pues tenía más de una década que no estaba en el podio cuando obtuvo el título en París 2013.

Séptimo oro

Sara López, de Colombia, número dos de la clasificación mundial, mantuvo la supremacía después de imponerse en la final a la número uno, la británica Ella Gibson, y conseguir por séptima vez el oro con marca-dor de 148-146.