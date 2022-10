–Eran sobre todo judíos y polacos. Los judíos fueron masacrados en pogromos. Y a los polacos los desplazó Stalin. Luego vinieron los nazis y mataron a quienes quedaban. Después la gente vino a vivir aquí de todos modos. Sabían que esta tierra estaba empapada de sangre, pero no les importaba. Judíos muertos. Polacos muertos. Pero no ellos. Nadie nunca piensa que le pasará algo igual. Y al final, aquí estamos... (y le enseña un pañuelo con sangre: cáncer de pulmón).

Si los esfuerzos por prevenir un apocalipsis nuclear cobraron dimensiones comparables a la batalla de Stalingrado, que previno un apocalipsis nazi, ambos igual han sido luchas heroicas que vinieron después de un fracaso: la humillante derrota en la fase inicial de la invasión, por un lado, y la humillante negligencia, por el otro.

Stalin visitó una sola vez el frente durante la Gran Guerra Patria. Gorbachov −que falleció hace un par de meses, después de haber observado con terror la invasión rusa a su Ucrania natal– ni se molestó: sólo dos años después visitó Chernóbil.

Uno de los liquidadores , los soldados soviéticos que con raquítico equipo protector recibieron la orden de limpiar la zona de desastre –muchos de los cuales murieron después; el documental postserie de HBO Chernobyl: The Lost Tapes (2022) también cuenta bien esa parte−, le decía una vez a Svetlana Alexiévich, la Premio Nobel bielorrusa (véase: Las voces de Chernobil, 1997):

−Enterramos el bosque. Cortamos árboles en pedazos de 1.5 centímetros, los metimos en bolsas de plástico y los arrojamos a las tumbas.

–¡Enterramos la tierra!

Fueron evacuadas 350 mil personas. Algunos de los desalojados, los samosely ( sembrados por sí solos ), regresaron ilegalmente para vivir en la zona . Muchos han sobrevivido varias guerras sintiendo que ya nada los podía afectar.

En la serie de HBO hay una escena que alude a esto (y que a su vez hace eco con otro particularmente conmovedor documental, The babushkas of Cherno­byl, 2015). Un soldado va por una babushka: Hay radiación por todos lados. ¡Hay que irse! La mujer que atiende le contesta:

“No eres el primer soldado parado aquí con una pistola. Cuando tenía 12 años vino la revolución. Los hombres del zar. Luego los bolcheviques. Los muchachos como tú. Marchando en filas. Nos dijeron que teníamos que ir. No. Luego vino Stalin y su hambruna. El Holodomor. Mis padres murieron. Dos de mis hermanas murieron. A los que quedábamos nos dijeron que nos fuéramos. No. Luego la Gran Guerra. Los muchachos alemanes. Los muchachos rusos. Más soldados. Más hambre. Más cuerpos. Mis hermanos nunca regresaron. Pero yo me quedé y aún estoy aquí. ¿Después de todo lo que he visto, debo irme por algo que no puedo ver? No.”

Toda aquella región llena de bosques, ríos y pantanos –la batalla de Chernóbil de 1920 era también un choque de flotillas ribereñas– es una tierra que por siglos resistía a diferentes invasores. Más recientemente, a los muchachos de Putin, de los que muchos, aparentemente, ni sabían dónde estaban. La única vez que sucumbió verdaderamente –facilitando incluso su entrada y circulación con su propia anatomía– fue ante un invasor invisible: la radiación.