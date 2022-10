Indicó que todo lo relacionado a esto debe saberse, en especial para la no repetición y que el espionaje no sea visto como una práctica normal.

El taxista lo reconoció: Ay, licenciado, es usted, ¿y qué pasó? Despreocupado, López Obrador le contó la situación y le dijo que al llegar al periódico podría pagarle. Subí, me prestaron dinero y también me dejaron llamar para pedir las llaves .

En otra ocasión, también en el aeropuerto, fue por un café y un pan con su amigo José María Pérez Gay. Fuimos y nos damos cuenta de que había que pagar y, ¿cómo le hacemos? Entonces traía en la cartera donde traigo mi identificación, ahí doblado, un billetito .

Expuso todo ello a propósito de la guerra sucia en contra de él y de su administración a partir de críticas e información publicada en diversos espacios.

“Va a seguir la guerra sucia, pero no da resultados, tiene un efecto de búmeran, tiran y se les regresa, no les ayuda”. Incluso presumió que pese al hackeo a la Defensa, su popularidad sigue cerca de 70 por ciento. “Nunca me ha interesado el dinero, lo material. ¿Cuándo van a encontrar ilícito? No soy corrupto (…) Ni la guacamaya, ni los zopilotes, ni los halcones, ni la apea, nada.”

Por tercer día en esta semana, volvió a destacar el trabajo de sus tres hermanos : Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, este último presente en la mañanera. Y, como en las familias, dijo, los quiere por igual.

“Ahora que sacaron un pasquín, decían que llegabas tú con maleta o me mandabas maletas de dinero. ¡Fíjense qué noble, qué bueno, Marcelo! Yo estaba en la oposición y él en el gobierno, pero los dos aspirábamos a ser candidatos a la Presidencia y él me mandaba los moches, para que… Pero somos muy amigos.”

La nueva alusión a las corcholatas surgió luego de que se le preguntó si recibiría al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN). Remarcó que el legislador será atendido por el secretario de Gobernación, pues él no pretende encontrarse con ninguno de los aspirantes opositores a la Presidencia.