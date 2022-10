Georgina Saldierna

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, llamó ayer hipócritas a quienes, ejerciendo tareas de gobierno, pidieron la ayuda de las fuerzas armadas, pero se negaron a apoyar la reforma que amplía hasta 2028 la participación del Ejército en labores de seguridad pública.

Al iniciar en Sinaloa un recorrido por los congresos estatales para pedir su aprobación al cambio constitucional citado, el funcionario aludió a gobernadores de oposición que manifestaron su rechazo a la propuesta.

Frente a diputados locales, López Hernández dijo que le causa lástima que detrás de muchos que ejercen tareas de gobierno prevalezca la hipocresía. Con una mano pidiendo a gritos que el Ejército, que las fuerzas armadas, que la Guardia los ayuden en tareas de seguridad, y por otra negándoles a los mexicanos esa posibilidad .

Señaló que hubo un gobernador que incluso se atrevió a reconocer que si no ha sido por las fuerzas armadas, un incidente que se registró en su estado hubiera terminado en masacre.

El responsable de la política interior no dijo el nombre del mandatario aludido, pero la descripción que hizo coincide con los planteamientos que públicamente realizó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a propósito de un hecho de violencia ocurrido en un centro comercial.

El secretario de Gobernación relató que antes del suceso habló con el Ejecutivo estatal para pedirle que hablara con los senadores de su partido, a fin de que apoyaran la reforma. “¿Y saben qué me dijo? Ay, no puedo hablar del tema porque estoy acá… tomándome una botella con mi amigo Quirino”.