Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 15 de octubre de 2022, p. 4

El canciller Marcelo Ebrard puntualizó a la embajada de Estados Unidos cuáles son sus límites de actuación en México, luego de que el embajador Ken Salazar y representantes de las agencias de seguridad estadunidenses se reunieron la semana pasada con el gobernador de Zacatecas, David Monreal.

Ya les hice saber en la embajada en detalle cuáles son los límites que tiene para ese tipo de visitas o compromisos: no se pueden hacer si no está el gobierno federal, no se pueden firmar documentos si nosotros no lo autorizamos , expresó Ebrard en la habitual rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada ayer en Palacio Nacional.

Agregó que hasta donde tenemos información, el embajador no firmó ningún acuerdo con el gobierno estatal.