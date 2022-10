Comenta sobre la obsoleta Loppe y los legisladores actuales

L

a Loppe de Jesús Reyes Heroles (Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales) es hoy absolutamente obsoleta. Los diputados y senadores plurinominales están rebasados por la historia, son figuras políticas que dejaron de cumplir desde hace mucho tiempo su protagonismo en la historia política de México. El pueblo entero reclama ya su desaparición, ¡todo por servir se acaba! Lo peor de todo es que en las entidades federativas siguieron su ejemplo, los diputados locales por representación proporcional y hasta en los municipios, los regidores por representación proporcional, todos son ya una carga al erario a nivel municipal, estatal y federal, y todavía hay quienes tienen el cinismo de decir que la reforma electoral no va.

¿Qué diferencia hay entre los plurinominales y las monarquías parasitarias? Perciben increíbles ingresos a costa de la pobreza del pueblo trabajador que los mantiene.

En Tamaulipas sabemos que detrás de García Cabeza de Vaca está Felipe Calderón y que tiene la intención de designarlo senador plurinominal para que siga detentando fuero y no pise la cárcel ni sea despojado como acto de justicia social de toda la riqueza que le robó al pueblo de Tamaulipas, para que continúe viviendo en libertad y gozando de la impunidad, pero la reforma electoral no se detiene allí.

Va más allá, lo sabemos y respaldamos ciento por ciento al presidente López Obrador. ¡Adelante con la Cuarta Transformación!

Rodolfo Ceballos San Miguel

Galimatías

El Día de la Raza, recibí por medio de WhatsApp (en PDF) El rey del cash, libro que al terminar de leer, me cuestioné quién o quiénes financiaron este galimatías que ofende a nuestro Presidente, a los lectores y al pueblo de México, con sus mentiras y la confusión de ideas.

Lejos de recomendar su lectura, le apliqué el artículo cesto .

Guillermo de la Teja R.

Últimos días de campaña en apoyo a Cuba

El próximo 17 del mes en curso cerraremos la campaña de donativos que estamos llevando a cabo en apoyo a Cuba debido a los graves daños sufridos por el paso del huracán Ian por la isla. Vamos muy bien, hemos recibido muy buena respuesta.

No obstante, hacemos un llamado para todas aquellas personas que todavía no han realizado su depósito a que lo hagan. No importa la cantidad, estamos seguros de que entre todos podremos hacer un gran aporte.

Los datos bancarios son: Banco BBVA, Bancomer, nombre: Irene Gatica, cuenta: 1272-4673-64, clabe: 0121-8001-2724-6736-48. Referencia HURACÁN más el nombre del donante. Envíe su comprobante a solidaridad. [email protected], celular 551652-7634.

Por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba: Belem Martínez, Raúl Cartagena, Tlamatini Molotla, Aline Pérez, Esteban Rivero y Tamara Barra

Invitaciones