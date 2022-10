Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 15 de octubre de 2022, p. 19

Londres. La primera ministra británica, Liz Truss, destituyó ayer al ministro de Finanzas y su gran aliado, Kwasi Kwarteng, además desechó partes medulares de su paquete económico, en un intento desesperado por mantenerse en el poder y sobrevivir a la agitación política- financiera que afecta al país.

Tenemos que actuar ahora para tranquilizar a los mercados , afirmó Truss, muy tensa, en una breve rueda de prensa en la que sólo contestó cuatro preguntas. Para ello, la líder conservadora, en el poder desde hace poco más de un mes, aceptó finalmente incrementar el impuesto a las sociedades, una medida del gobierno anterior que estaba decidida a suprimir.

Pero se declaró absolutamente determinada a llevar adelante el resto de su plan para conseguir un crecimiento más fuerte, un Reino Unido más próspero y salir de la tormenta .

En un mercado extremadamente volátil, la libra esterlina reaccionó cayendo 1.20 por ciento frente al dólar, hasta 1.1188 dólares por unidad.

Los mercados financieros británicos se han visto sacudidos por gran nerviosismo desde que el 23 de septiembre Truss y Kwarteng presentaron un paquete de medidas que prevé importantes ayudas públicas y recortes de impuestos, pero nada para financiarlo.

Como resultado, las tasas de interés de la deuda pública británica se dispararon, lo que obligó al Banco de Inglaterra a intervenir comprando bonos a largo plazo.

El banco central –entidad independiente del gobierno– buscaba frenar así la subida de los intereses, pero fracasó, y cuando anunció que no prolongaría las compras más allá de este viernes creó más caos en los circuitos financieros internacionales. En este tenso contexto, Kwarteng, un ultraliberal de 47 años nacido en Londres de padres inmigrantes ghaneses, fue empujado a dejar su cargo para intentar salvar el de Truss.