Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de octubre de 2022, p. 17

Moscú. El presidente Vladimir Putin aseguró ayer que no ha decidido asistir a la reunión del G-20 en Indonesia, por lo cual no puede confirmar un eventual encuentro con su colega estadunidense, Joe Biden, a mediados de noviembre, aunque no ve la necesidad de un diálogo binacional.

En realidad, habría que preguntarle a él si quiere o no mantener conversaciones conmigo. Yo, sinceramente, no veo ninguna necesidad de hacerlo. No hay ahora ninguna plataforma para negociar.

Antes de concluir su estancia en la capital de Kazajistán, Astaná, donde participó en tres cumbres (Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia; Confederación de Estados Independientes; y Rusia-Asia Central), además de que mantuvo encuentros bilaterales, Putin respondió durante media hora preguntas de los reporteros rusos de la fuente presidencial, lo cual se transmitió en directo por la televisión pública de Rusia.

Casi ocho meses después de iniciada la guerra, el mandatario no se arrepiente de nada. Lo que sucede ahora en Ucrania no es nada agradable, por decirlo suave. Sin embargo, hicimos lo correcto y a tiempo. Si no nos hubiéramos anticipado, un poco más tarde tendríamos lo mismo, pero mucho peor , está convencido.

Según él, la operación militar especial de Rusia en Ucrania no afecta sus relaciones con los países ex soviéticos que participan en los tres foros, es un tema del que hablamos, a nuestros socios les interesa y preocupa el futuro de las relaciones ruso-ucranias, expuse nuestro punto de vista, pero eso no incide de ningún modo en el carácter, calidad ni profundidad de los nexos de Rusia con estos países .

Agregó que todos estamos pendientes y conocemos bien los problemas que existen entre Tayikistán y Kirguistán, que acordaron no reanudar las hostilidades, o también del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia . Respecto a esto último calificó de inadmisibles los comentarios del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que Rusia utiliza el conflicto de Nagorno-Karabaj para desestabilizar el Cáucaso del sur.

Con sorpresa, leí algunos comentarios del presidente de Francia que denotan un completo desconocimiento del conflicto y la información francesa sobre las posiciones de las partes. Distorsionan la realidad, son (comentarios) incorrectos y diría que hasta inadmisibles .

Acusó al canciller federal alemán, Olaf Scholz, de poner por encima de los intereses nacionales de Alemania los compromisos como miembro de la alianza noratlántica. Creo que es un error que acaban pagando la economía, los negocios, los ciudadanos alemanes, que afecta a toda la eurozona , señaló.

Aunque no estaban funcionando los gasoductos Nord Stream 1 y 2, eran un factor de estabilidad. En cualquier momento podrían empezar a transportar gas, ahora ya no, después de las detonaciones. Ya dije que todavía existe una posibilidad de suministrar gas este invierno, pero parece que no les interesa. Es cosa suya , subrayó.