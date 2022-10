Aún no se tiene un diagnóstico de lo sucedido en varios municipios de Chiapas, donde decenas de adolescentes de secundaria resultaron intoxicados, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se preguntó: ¿Qué está pasando? .

¿De qué se trata?

El titular del Ejecutivo federal planteó que la Secretaría de Salud tomará cartas en el asunto. Se trata de cuatro lugares distintos al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo. ¿De qué se trata? ... pero vamos a dar a conocer la verdad, sea cual sea , ofreció.

López Obrador señaló que desde hace 40 años o más conoce Bochil y puede asegurar que se trata de una comunidad buena, trabajadora, dedicada fundamentalmente al campo y al comercio; no han perdido valores culturales, morales, espirituales; no hay mucha desintegración familiar. Entonces se me hace raro .

La Secretaría de Salud de Chiapas informó anoche que fueron dados de alta los siete estudiantes de secundaria que permanecían hospitalizados en unidades médicas de esa dependencia, con diagnóstico de intoxicación por sustancias desconocidas .

Del Hospital General de Tapachula se dio de alta a tres adolescentes intoxicados el martes. Del General de Tuxtla Gutiérrez, otros tres, y del nosocomio de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, un estudiante del poblado de Bochil.

( Con información de Elio Henríquez, corresponsal)