Pero She Said, adaptado del libro homónimo de las dos periodistas coronadas con un premio Pulitzer, no se preocupa en absoluto de las repercusiones de su investigación. En el estilo de los Todos los hombres del presidente (1976) sobre el escándalo del Watergate, o de Spotlight, que puso los focos sobre la investigación del diario Boston Globe sobre la pederastia en la Iglesia católica, este filme es un homenaje al trabajo paciente y tenaz de las periodistas de investigación.

El 5 de octubre de 2017, tras meses de trabajo, el artículo de Jodi Kantor y Megan Twohey fue publicado en el diario The New York Times y rompió el silencio de las mujeres, derivando en el movimiento #MeToo sobre la discriminación o violencia sexual, que fue mucho más allá del cine.

Es tan importante tener nuestra verdad y tener la conciencia tranquila sobre nuestra historia, que no me ha costado nada hacerlo , dijo sobre el papel que representa, antes de rendir homenaje a sus hermanas , otras víctimas de Weinstein que estuvieron presentes en la proyección.

Nueva York. Una película sobre el caso Harvey Weinstein, pero sobre todo una oda al periodismo de investigación y las mujeres que tuvieron el valor de hablar. She Said, presentada el jueves por la noche en Nueva York, cuenta el largo trabajo de investigación que impulsó el movimiento #Metoo hace cinco años.

Cerca de medio siglo después del dúo de The Washington Post que fue encarnado por Robert Redford y Dustin Hoffman (Todos los hombres del presidente), ahora son dos mujeres, periodistas experimentadas y jóvenes madres, que hicieron temblar a los poderosos, con ayuda de una editora en la sombra, pero esencial, Rebecca Corbett, y el apoyo incondicional del redactor jefe Dean Baquet.

Una de las razones por las que nos sentimos tan honradas por esta película es que resume realmente nuestra idea del periodismo , explicó Jodi Kantor tras la proyección. Hace mucho que somos periodistas, pero el caso Weinstein subraya de alguna manera todo en lo que creemos , agregó.

El dúo está encarnado por Zoe Kazan, que interpreta a Kantor, y Carey Mulligan, a Twohey.

La película destaca su complementariedad: la primera, el trabajo de persuasión y de empatía para hacer testimoniar a las víctimas, actrices o empleadas de Miramax; la otra, los duelos con los lugartenientes de Weinstein.

Con una escenografía y un guion sobrios y la música grave de Nicholas Britell, She Said va ganando intensidad hasta el cara a cara final entre The New York Times y Harvey Weinstein y sus abogados, en el momento de la publicación del artículo.

La película está distribuida por Universal Pictures, que cuenta con Brad Pitt entre sus productores. Se podrá ver en los cines de Estados Unidos a partir del 18 de noviembre y poco después en Europa.