Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 15 de octubre de 2022, p. a11

Unas nuevas Olimpiadas en el país. ¿Y por qué no? , se preguntó el canciller Marcelo Ebrard, y continuó: si ya hicimos una y tenemos las instalaciones olímpicas,¿por qué México no lo va a tener? No hay una razón para que no lo hagamos .

Confirmó que el gobierno me-xicano analiza competir para que el país sea sede de los Juegos de 2036 o 2040.

Ayer en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó la pregunta si a México le interesaría realizar una segunda justa olímpica –la primera se dio en 1968–, a lo que el mandatario entregó la estafeta para dar respuesta a su canciller, aunque no dejó pasar la oportunidad para comentar el deporte de sus amores:

La vez pasada lo dije, pero lo quiero repetir, voy Dodgers para campeón de la Serie Mundial.

Hecha la acotación beisbolera, dio paso a la explicación del canciller, quien señaló que México está apuntado entre los solicitantes para ser sede de nuevo de los Juegos Olímpicos con el apoyo de López Obrador.