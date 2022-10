▲ El ex futbolista inglés Gary Lineker expresó su deseo de que algún jugador de la Liga Premier se declare abiertamente gay durante el Mundial de Qatar 2022, puesto que dicha decisión serviría para enviar un fuerte mensaje a una nación anfitriona en la que la homosexualidad sigue siendo un delito. Sería genial si uno o dos de ellos salieran del clóset durante la Copa. Hay un par que conozco. No me corresponde a mí decir quiénes son, pero sé que han estado muy cerca , señaló al diario Daily Mirror. Foto tomada de Facebook