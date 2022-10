En España, el nuevo entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, desestimó que Jesús Manuel Tecatito Corona esté considerado para viajar a México en las próximas horas, debido a que el área médica de su equipo es la única responsable de su recuperación. Si bien la intención del Tata es contar con todos los elementos que militan en Europa, Sampaoli dejó en manos de su directiva la autorización.

“No tengo comunicación sobre eso. Tecatito es elemento del Sevilla y el área médica es responsable de su recuperación. Si los doctores deciden que el futbolista estará me-jor cuidado en la selección mexicana, lo determinarán ellos con el club, que es dueño del jugador”, advirtió en conferencia de prensa.

El argentino recordó que Corona aún no puede tener actividad, producto de la rotura de peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo, que sufrió el pasado 18 de agosto. Nosotros hoy no podemos contar con él por su lesión. Lo que pase de cara al futuro tendrá que ver con áreas que no me competen, porque el jugador todavía no está en mis manos.

Para la gira en Girona, la última escala antes de Qatar, Martino llevará a 15 elementos que servirán de esparring durante los entrenamientos del plantel mundialista. Esto con miras a los amistosos ante Irak y Suecia, del 9 y 16 de noviembre, respectivamente. Entre ellos se encuentran Emilio Lara, Román Martínez (América), Pável Pérez, Jesús Orozco (Chivas), Santiago Trigos (Pumas) y Fidel Ambriz (León).