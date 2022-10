Arturo Sánchez Jiménez

Estados Unidos pidió ayer a los migrantes venezolanos que están en trayecto por México rumbo a la frontera o que están pensando en emprender el viaje para llegar de manera irregular a territorio estadunidense que no lo intenten, porque ya no podrán ingresar.

Blas Núñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, advirtió que desde el miércoles los nacionales de Venezuela que ingresen irregularmente por la frontera serán inmediatamente devueltos a México .

Un día después de un anuncio conjunto con el gobierno de México sobre un nuevo programa que busca frenar el flujo de decenas de miles de venezolanos a través de la frontera, Núñez-Neto dijo en una conferencia de prensa telefónica que quienes crucen a Panamá y México no van a ser elegibles para obtener una de las 24 mil visas que incluye el plan.