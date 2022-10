Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Viernes 14 de octubre de 2022, p. 11

En el Senado, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda analizan la minuta para reglamentar la relección de diputados y senadores, pendiente desde 2014 y que fue remitida por la Cámara de Diputados en abril de 2020. Ayer estaba prevista su discusión, pero se pospuso para dentro de dos semanas, con el objetivo de que los grupos parlamentarios discutan en sus bancadas el dictamen que contiene modificaciones al texto que se envió de San Lázaro.

La minuta destaca que los diputados y senadores que busquen relegirse no tendrán la obligatoriedad de solicitar licencia . En las consideraciones del dictamen se subraya que el texto constitucional no impone la obligación de separarse del cargo para contender a la elección consecutiva , ello, explica, nos motiva a no considerar como obligatoriedad la solicitud de licencia para concurrir al proceso electoral .

Se recalca en el dictamen las obligaciones de los servidores públicos, en este caso los legisladores, pues el artículo 63 de la Constitución establece las sanciones para los legisladores que falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia, a saber, una suerte de suspensión por el resto del periodo ordinario y llamado a su suplente. Del mismo modo, el párrafo segundo del mismo precepto constitucional obliga a los legisladores a asistir para hacer quorum a la sesión y el artículo 64 sanciona a los legisladores faltistas con el descuento de la dieta correspondiente .