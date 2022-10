Faltó uno , se le hizo ver. ¿Quiénes faltan? , replicó el mandatario. La respuesta fue inmediata: Cabeza de Vaca, de que quiere, quiere . Sorprendido, el tabasqueño apuntó: ¿Sí? Pues hay que ponerlo . Cuando sus colaboradores le advirtieron que es acusado de delitos ligados al narcotráfico, el presidente atajó: Sí, pero todavía no se sabe si es culpable o no, o sea, es presunto .

¿Lorenzo Córdova? Pero ese es del INE, no puede . Se le aclaró sonaba en los corrillos de la oposición, pues concluirá en 2023.

Los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro; de Chihuahua, Maru Campos; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Nuevo León, Samuel García; de Querétaro, Mauricio Kuri; y de Yucatán, Mauricio Vila. Son muy buenas personas , expresó al referirse a los dos últimos.

De todos los colores

Los destapes siguieron: el ex gobernador del Banco de México, Agustín Casterns; el ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia; los senadores del PAN, Damián Zepeda y Gustavo Madero; Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía con Peña Nieto; el ángel de la dependencia , José Ángel Gurría; Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano; el panista Diego Fernández de Cevallos; el senador Emilio Álvarez Icaza y el presidente del PAN, Marko Cortés.

Los senadores Miguel Ángel Mancera y Xóchitl Gálvez; el ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond; el político Gabriel Quadri; el líder de Frena, Gilberto Lozano; el empresario Gustavo de Hoyos, que fue a acusarme con el rey ; el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; los ex candidatos Ricardo Anaya y Patricia Mercado; el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; el ex senador Demetrio Sodi; y desde los medios Denise Dresser y Pedro Ferriz de Con.

Pese a que anteriormente los ha mencionado como posibles aspirantes de la oposición, no aparecieron ni Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, ni la senadora Claudia Ruiz Massieu.