“(…) así como la lucha libre me sacó del anonimato, yo creo que le he pagado con creces todo lo que me ha dado, porque no la he dejado morir. Al menos soy una de las bases para que no muera la lucha libre…”

El Perro Aguayo

L

a familia de Pedro se dedicaba al campo zacatecano y vivía en condiciones de extrema dificultad. Con 16 hijos, sus padres Gabina Damián Puentes y José Santana Aguayo, no pudieron conducir a todos hasta su edad adulta y algunos, como su hermana María, fallecieron en la infancia. Con cuadros lamentables de desnutrición y crudeza laboral por cuidar las milpas, vivieron la transición que paulatinamente transformaría a México de un país rural a uno urbano. Pedro sabía que la única manera de sobrevivir era tupirle a lo que diera de comer, sin importar el lugar o el oficio. Con los años, ese joven serio se convertiría en una fuerza demoledora, convocando a miles que lo injuriaban o lo aplaudían como El Perro Aguayo.

Un sobreviviente

La añoranza del campo siempre tuvo en él una visión idílica, pero también heroica. Ningún mal puede venir de la siembra, de los pobres que cultivan, de los indígenas que se afanan en cosechar (se burlaban de él cuando llegó a la ciudad por tener acento indígena ). En su autobiografía Mi vida: la lucha libre (Edición de autor coescrita con los periodistas Hilario Valenzuela Sánchez y Arturo Olivares Alvarado), el gladiador señalaba: Porque la gente del campo es muy honesta y preferimos morirnos de hambre, que comernos un taco que no nos pertenece... preferimos morirnos de hambre que delinquir .

Pedro vivió de todo, empezando por sufrir una mordedura de víbora de cascabel a los cinco años. Sin antídoto ni servicios médicos inmediatos, su madre y su hermana Micaela reaccionaron metiendo la mano mordida en la olla hirviendo del nixtamal. Nadie se explica bien cómo, pero el niño sobrevivió. Llegó a Guadalajara de siete años. Buscó trabajo sin fortuna, hasta que su hermano se colocó en un taller de zapatería, donde el pequeño Pedro comenzó laborando por ocho pesos semanales como asistente de despuntador .

Más perro que nadie

Nacido en el Rancho de la Virgen, municipio de Nochistlán, Zacatecas, Pedro tuvo un impacto brutal cuando estuvo en las grandes urbes: de los 5 a los 8 años en Guadalajara, después en la Ciudad de México, y más tarde de regreso en Jalisco. Más de una vez fue golpeado por pandilleros que le pedían dinero para beber o fumar, algo que seguramente influyó para que, siendo una celebridad, fuera de los pocos que se mantuvo lejos de vicios y escándalos. Adolescente persistió en el empleo, hasta encontrarse con el oficio de panadero, en lo que mejor se desenvolvió.

Entrenó boxeo, pero le caló lo que le dijo Apolo Romano, luchador con el que tenía amistad, quien sentenció: Un boxeador nunca le va a ganar a un luchador . De cualquier manera, tendría arranque como boxeador amateur en la Ciudad de México, pero en la Perla Tapatía se hizo discípulo del legendario Cuauhtémoc Diablo Velasco, forjador de figuras como El Satánico y Mil Máscaras. Cuando ya era luchador se casó con Luz María Ramírez, con quien tuvo tres hijos: América, Pedro y Primavera. Luz sería su compañera por siempre.

Pedro fue luchador amateur durante 14 años, algo poco común para quienes han llegado al cuadrilátero profesional. Sus continuas llamadas de atención y descalificaciones en el terreno de la lucha grecorromana le ganaron el sobrenombre de Perro, por ser excesivo en la aplicación de llaves y no desprenderse del rival a la primera indicación. El nombre de batalla profesional se quedó con él en sus primeros momentos profesionales en la Arena Oblatos de Guadalajara, bautizado así por Roy Márquez. En la capital del país debutó el 4 de julio de 1971 en la Arena Coliseo.

Contra quien haga falta

Luchando contra Gran Hamada en la arena El Cortijo en 1979, el nipón le aplicó un súplex que le fracturó la séptima cervical. En error absoluto, terminó la lucha. Quedó lesionado y en rehabilitación por 13 meses. Se temió que no volviera a caminar. Sin embargo, entonces, y como siempre, Aguayo se levantó, como lo haría contra malas salidas del encordado, sillazos, topes, martinetes y mucho más. Fue de los luchadores más temidos, pero también de los más lastimados. Fractura de pierna, hospitalización por pérdida de sangre, conmoción cerebral… la lista de lesiones fue larga. Su rostro con cicatrices reflejaba todo el dolor.