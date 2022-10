E

l presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que el gobierno federal emprenderá un análisis de los resultados obtenidos con la reforma al sistema de pensiones aprobada en 2020, a fin de determinar si los cambios fueron suficientes para corregir abusos en el manejo de los recursos para el retiro de los trabajadores. El mandatario afirmó que no está satisfecho del todo con la solución al grave problema de la falta de garantías para una vejez digna y aseguró que no se dejará en el desamparo a los jubilados, pero consideró necesario valorar y dar a conocer la situación actual .

La reforma de hace dos años fue legislada en medio de la pandemia gracias a un histórico consenso entre el oficialismo, los partidos opositores, el sector patronal y la representación obrera, y se basó en tres ejes: reducir las semanas cotizadas necesarias para calificar a una pensión, aumentar de modo gradual las cuotas aportadas por los empleadores y disminuir en forma significativa las comisiones cobradas por las administradoras de fondos para el retiro (Afore). Con ello, se esperaba un salto de 70 por ciento en el monto percibido por quienes reciben la pensión mínima, así como duplicar el porcentaje de trabajadores que logran este beneficio al llegar al término de su vida laboral.

Sin embargo, hay indicios de que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo, presenta fallas estructurales que no pueden solventarse con mejoras parciales. En principio, no puede perderse de vista que el esquema de capitalización individual, aplicado por primera vez en Chile por la dictadura pinochetista y luego llevado a otros países conforme se iba imponiendo el dogma neoliberal, está diseñado para generar ganancias a los dueños y accionistas de las Afore, no para que los trabajadores logren una pensión suficiente que cubra sus necesidades y les permita llevar una vejez digna. Así, las comisiones cobradas por las Afore en México, que durante años estuvieron entre las más altas del mundo, permitieron a estas compañías registrar ingresos récord de 32 mil millones de pesos en 2018, al mismo tiempo que la mayoría de los trabajadores recibiría una pensión equivalente a apenas entre 25 y 30 por ciento del monto del último salario previo a su jubilación.