Periódico La Jornada

Viernes 14 de octubre de 2022, p. 27

Madrid. A una semana de la entrada en vigor de la prohibición de la prostitución en España, la mayoría de trabajadoras sexuales, que se estima son unas 45 mil, continúan ejerciéndola, aunque con más incertidumbre y temores , por lo que además de exigir a los dirigentes políticos que las escuchen, también piden que se intensifique la lucha contra las mafias de la explotación sexual.

Vanessa estudia enfermería, tiene 24 años y se declara abiertamente escort o prostituta: Lo hago libremente, nadie me obliga y sí, lo hago por necesidad, porque el dinero no me alcanza, pero no estoy bajo las órdenes de nadie ni de ninguna red de explotación sexual. Es un trabajo más que me sirve para vivir , relató a La Jornada, tras reconocer que a una semana de la prohibición, lo único que ha cambiado es que ahora trabajamos con más miedo e incertidumbre .

Es una visión que está en la antípodas del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que impulsó la nueva legislación con la intención de desa-parecer de la sociedad cualquier tipo de prostitución y en la que se incluyen penas para los clientes y los proxenetas de entre tres y seis años de cárcel y multas de miles de euros al argumentar que cualquier país democrático no puede permitir estas actividades .

Los dirigentes políticos españoles optaron por la legislación más taxativa en contra del sexoservicio, para acabar con una industria en la que laboran habitualmente más de 45 mil mujeres y que da trabajo a más de 120 mil personas, lo que supone en dinero unos 4 mil millones de euros anuales (unos 80 mil millones de pesos).

El problema principal, a ojos del gobierno y de los grupos parlamentarios que respaldaron la ley, entre ellos el Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos y el derechista Partido Popular, es que, según los datos de la Fiscalía General del Estado, de las mujeres que trabajan en este sector entre 90 y 95 por ciento lo hacen obligadas o esclavizadas. Si este dato fuera cierto, supondría que en España hay más de 40 mil mujeres explotadas sexualmente.

Ese fue el argumento esgrimido por más de un centenar de asociaciones feministas para exigir al gobierno y a la clase política aprobar una ley abolicionista del sistema prostitucional , al argumentar que cualquier tipo de prostitución no es un trabajo, sino explotación sexual . Las asociaciones feministas crearon la Plataforma Estatal para la Abolición de la Prostitución, cuya presidenta, Rosario Carracedo, explicó que su proyecto tiene tres fases: proteger y reparar a las víctimas de violencia en la prostitución ; es decir, a todos quienes ejercen esta actividad; desactivar el proxenetismo y desincentivar la demanda.

Un abordaje diferente

Sin embargo, en la medida en que la ley va superando los trámites parlamentarios, las y los trabajadores involucrados en esa actividad realizaron diversos actos de protesta, para reclamar que en lugar de una ley que tildaron de prohibicionista , se trabaje en una legislación que los convierta en ciudadanos de pleno derecho .

Susana Pastor, presidenta de la plataforma de prostitutas Stop Abolición, explicó: “Somos una plataforma pacifista y apolítica integrada mayoritariamente por trabajadoras sexuales, que hemos decidido libremente ejercer un trabajo cuya dignidad defendemos. Pese al estigma de ser identificadas estamos determinadas a defender nuestros derechos. Somos independientes y no necesitamos la tutela paternalista de nadie para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra forma de ganar nuestro pan y el de nuestras familias (…) consideramos que la penalización del trabajo sexual es una limitación de nuestra libertad de mujeres, cis y trans que nos dedicamos a esta actividad. Una estigmatización inaceptable para quienes queremos ejercer libremente. También para los hombres y mujeres con quienes acordamos nuestros servicios”.