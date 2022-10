Alonso Urrutia y Emir Olivares

En la primera etapa del actual sexenio se promovió una reforma en el marco legal de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) y ahora el gobierno federal se apresta a revisar los efectos de estas modificaciones, porque no estamos satisfechos , anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario detalló que se revisará los términos de las comisiones, pues se conocía que los bancos extranjeros cobraban por arriba de los que hacen en sus países.

Durante su conferencia, el mandatario hizo un repaso de su política laboral, destacando que una de las medidas mas satisfactorias fue elevar el salario mínimo 63 por ciento en términos reales, aunque confesó que su pretensión es cerrar el sexenio con 100 por ciento de recuperación.

Describió otros cambios importantes a favor de los trabajadores, en especial, la prohibición del outsourcing y la democratización de los sindicatos para que las revisiones contractuales se consulten con las bases sindicales.