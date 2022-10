Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 14 de octubre de 2022, p. 5

El escritor y gestor cultural Alejandro Sandoval Ávila falleció ayer a los 65 años. Al poeta le sobreviven su esposa, la escritora Marianne Toussaint, y sus hijas.

En su cuenta de Twitter, Lucina Jiménez, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sostuvo: Nos unimos a la comunidad de letras y de la gestión cultural para expresar el profundo pesar por el deceso del poeta, novelista y autor de literatura para jóvenes.

Sandoval fue presidente de la Asociación de Escritores de México e integrante del Consejo Directivo de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem).

Nacido en Aguascalientes, en 1957, escribió unos 25 libros de narrativa y poesía, y ganó premios como el Nacional de Poesía Ramón López Velarde, el de Poesía Joven de México y el de El Barco de Vapor.

En entrevista con La Jornada se reconoció como muy solemne. Siempre lo he sido; hago esfuerzos inauditos por tener sentido del humor, pero por lo regular no tengo sentido del humor muy acendrado .

En torno a una especie de cierre como poeta que tuvo, Alejandro Sandoval mencionó entonces: “Quizá porque no encontraba emociones suficientemente fuertes, conmovedoras que me impulsaran a escribir poesía. Eran anécdotas que me daban para narrativa.