Viernes 14 de octubre de 2022, p. 32

Personal ministerial, peritos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia denunciaron que el examen de oposición para ingresar al servicio profesional de carrera que se les obliga a realizar pone en riesgo las 5 mil plazas que ocupan. Hoy se vive terror laboral que provocará que sean despedidos cientos de trabajadores que cuentan con antigüedad y capacidad para realizar su trabajo, porque no pasaron un examen de 200 reactivos que no están enfocados a su labor . Aclararon que no están en contra de las evaluaciones, pero sí que sean una condicionante para su permanencia.